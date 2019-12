Am Montagmorgen wurde ein Mann bei einem Unfall in Hollerich tödlich verletzt.

Fahrer stirbt nach Unfall in Hollerich

(TJ/jt) - Gegen 9.15 Uhr krachte in Hollerich am Verteilerkreis am Anfang der A4 ein Auto gegen die Leitplanke einer Autobahnunterführung. Der Fahrer, ein 70-jähriger Luxemburger, starb noch am Unfallort, wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte.

Wie es zu dem Zwischenfall auf dem Salzhof in Hollerich kommen konnte, ist nicht bekannt. Sanitäter und Feuerwehrleute aus der Hauptstadt waren im Einsatz. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation konnten die Helfer das Leben des 70-Jährigen nicht mehr retten.

Der Fahrer fuhr an der Autobahnunterführung gegen eine Leitplanke. Foto: Polizei

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Spurensicherung an. Zwei Fahrbahnen wurden bis zirka 12 Uhr für den Verkehr gesperrt.