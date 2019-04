Auch in der Nacht zum Sonntag gab es mehrere Zwischenfälle mit alkoholisierten Fahrern auf Luxemburgs Straßen.

Fahrer schläft am Steuer ein und rammt Lastwagen

(mth) - Am Samstagnachmittag wurde der Polizei eine stark alkoholisierte Person gemeldet, die in einem Lieferwagen in Richtung Schumannseck unterwegs war. Bei einer anschließenden Kontrolle durch eine Polizeistreife wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Sein Führerschein wurde eingezogen.

Ein weiterer Führerschein wegen Alkohols am Steuer wurde etwas später gegen 19.00 Uhr an der Route de Diekirch in Echternach eingezogen.

Kurz vor Mitternacht wurde der Polizei in Esch/Alzette ein Unfall gemeldet, bei dem niemand verletzt wurde. Bei der Kontrolle stellte sich jedoch heraus, dass einer der beiden Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Sein Führerschein wurde eingezogen. Während diesen Amtshandlungen wurden die Beamten auf ein weiteres Fahrzeug aufmerksam, dessen Fahrer ebenfalls Alkohol konsumiert hatte. Auch dessen Führerschein wurde eingezogen.





Schlafende Fahrer auf der A6





Gegen 1.30 Uhr entdeckte die Verkehrspolizei auf der Autobahn A6 in Richtung Belgien auf ein Fahrzeug, welches in der Pannenbucht stationiert war. Der Fahrer gab an, einem anderen Fahrzeug ausgewichen zu sein und hierbei gegen die kalifornische Mauer gestoßen zu sein. Dabei erlitt er einen Plattfuß und musste auf dem Pannenstreifen stehen bleiben. Der Alkoholtest des Fahrers war positiv, so dass der Führerschein eingezogen und Anzeige erstellt wurde.

Zu einem weiteren Unfall auf der A6 kam es gegen 3 Uhr. Ein Fahrer der unter Alkoholeinfluss stand, gab an, hinter dem Steuer eingeschlafen zu sein und daraufhin ungebremst mit dem Heck eines geparkten Lastwagens kollidiert zu sein. Auch dieser Führerschein wurde eingezogen.

Gegen 4.30 Uhr wurde die Polizei im Bahnhofsviertel in Luxemburg auf ein Fahrzeug aufmerksam, das zwei rote Verkehrsampeln missachtete. Der Wagen wurde gestoppt und der Fahrer kontrolliert. Auch dieser Führerschein wurde gegen Alkohol am Steuer eingezogen und Anzeige erstellt.