Fahrer für verletzte Wildtiere gesucht

Mehrere Hundert verletzte Wildtiere müssen jedes Jahr in die Pflegestation nach Düdelingen gebracht werden. Hierfür werden nun freiwillige Fahrer gesucht.

Ein verletzter Igel wird in einem Garten aufgefunden. Er braucht dringend medizinische Hilfe. Diese kann er in der Pflegestation für Wildtiere in Düdelingen bekommen. Doch dafür muss der Igel erst einmal dorthin gebracht werden.

Kann der Finder selbst dies nicht tun oder das Tier nur bis zur nächsten Wëlldéier-Drop-off-Station – deren gibt es seit vergangenem Jahr in Clerf, Niederfeulen und Junglinster – bringen, sind die Fahrer des Wëlldéierentaxi gefragt ...