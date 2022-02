Im Rollingergrund hinterließ ein alkoholisierter Fahrer ein kleines Trümmerfeld. Doch das war nicht der einzige Zwischenfall am Samstag.

Unfall in der Stadt Luxemburg

Fahrer eines Pferdetransporters kracht betrunken gegen Baum

(jt) - Schlimmer Unfall am Samstagabend in der Stadt Luxemburg: Ein Fahrer war gegen 18.45 Uhr in der Rue de Rollingergrund mit einem Pferdeanhänger unterwegs. Plötzlich verlor der Mann die Kontrolle über sein Gefährt und stieß gegen einen Baum. Auch einen Beleuchtungsmast sowie einen Parkscheinautomaten fuhr er um, wie die Polizei am Sonntag berichtet.

Da der beschädigte Beleuchtungsmast die Straße blockierte, musste der Bereitschaftsdienst der Straßenbauverwaltung informiert werden. Zudem riefen die Einsatzkräfte den zuständigen Stromanbieter, da der Wagen mit losen Stromkabeln in Verbindung stand und vorerst nicht abgeschleppt werden konnte.

Bei der Kontrolle des Fahrers wurde ein starker Alkoholeinfluss festgestellt. Ein diesbezüglicher Atemlufttest ergab, dass der zulässige Höchstwert fast um das Doppelte überschritten wurde. Ein provisorisches Fahrverbot wurde zugestellt.

Alkoholisierter Fahrer verursacht gleich zwei Unfälle

Auf dem Heienhaff in Senningerberg ereignete sich am Samstag ein bizarrer Zwischenfall im Straßenverkehr. Ein Autofahrer hielt gegen 14.30 Uhr mitten auf der Fahrbahn und fuhr dann rückwärts. Dabei krachte er gegen einen haltenden Wagen. Der Fahrer stieg aus dem Wagen aus, um den Schaden zu begutachten. Das Verfassen einer gütlichen Einigung lehnte er ab und fuhr in Richtung Sandweiler davon, nachdem die Fahrerin des anderen Fahrzeugs angekündigt hatte, die Polizei zu rufen.

Einige Stunden später erhielt die Polizei die Meldung, dass ein Fahrer in der Nähe eines Spielplatzes im Bambësch gegen eine Schranke gefahren sei. Der Mann stünde sichtlich unter Alkoholeinfluss und würde mühselig versuchen, seinen beschädigten Reifen zu reparieren.

Es stellte sich heraus, dass es sich um den gleichen Fahrer handelte, der einige Stunden zuvor in Senningerberg Fahrerflucht begangen hatte. Im Bambësch hatte er neben der Schranke auch ein Verkehrsschild beschädigt.

Beim Eintreffen der Polizei saß der Mann neben seinem Wagen, im Inneren des Fahrzeugs befanden sich mehrere alkoholische Getränke und ein Alkoholeinfluss konnte festgestellt werden. Ein diesbezüglicher Test ergab, dass der zulässige Wert fast um das Doppelte überschritten wurde. Der Führerschein wurde eingezogen und Strafanzeige erstellt.

Weitere Führerscheinentzüge in Wiltz und Remerschen

Auch in Wiltz musste die Polizei einen Fahrer wegen Alkohol am Steuer aus dem Verkehr ziehen. Eine Anruferin hatte gemeldet, dass ein Verkehrsteilnehmer ein gefährliches Fahrverhalten an den Tag legen würde. In der Rue du Moulin à Vent konnte der gemeldete Fahrer angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass der Wagen nicht ordnungsgemäß angemeldet ist und der Mann unter starkem Alkoholeinfluss stand.

Ein diesbezüglicher Test ergab, dass der zulässige Höchstwert um mehr als das Doppelte überschritten wurde und demnach den Führerscheinentzug zur Folge hatte. Im Anschluss wurde der Mann seitens der Patrouille nach Hause gebracht.

Zu einem weiteren Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss kam es am Samstagabend gegen 18 Uhr in Remerschen an der Kreuzung der Wäistrooss mit der Munnereferstrooss. Die Anruferin äußerte den Verdacht, dass die Unfallverursacherin unter Alkoholeinfluss stünde. Ein diesbezüglicher Test ergab ein positives Resultat und hatte den Führerscheinentzug zur Folge. Der genaue Unfallhergang konnte nicht geklärt werden.

