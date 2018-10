Nachdem am Wochenende ein Fahrzeug im Tunnel Grouft brannte, bleibt eine Spur für die Reparaturarbeiten an der Fahrbahn gesperrt.

Fahrbahn im Tunnel Grouft nach Autobrand beschädigt

Nachdem am Wochenende ein Fahrzeug im Tunnel Grouft brannte, bleibt eine Spur für die Reparaturarbeiten an der Fahrbahn gesperrt.

(TJ/sas) - Bis Dienstagvormittag bleibt eine Spur im Tunnel Grouft in Richtung Norden gesperrt. Da bei einem Autobrand am Sonntagabend der Straßenbelag beschädigt wurde, werden in der Nacht von Montag auf Dienstag Reparaturarbeiten an der Fahrbahn durchgeführt. Der Tunnel in Richtung Friedhof wird voraussichtlich am Dienstagvormittag wieder frei befahrbar sein.

Am Sonntagabend hatte eine Autofahrerin gegen 21.45 eine starke Rauchentwicklung in ihrem Wagen bemerkt, als sie in Richtung Norden durch den Tunnel fuhr. Als sie das Fahrzeug anhielt, breitete sich ein Brand aus, der binnen kürzester Zeit das komplette Fahrzeug erfasste. Die Frau versuchte die Flammen mit einem Feuerlöscher aus dem Tunnel zu löschen - ohne Erfolg.



Die Feuerwehren aus Niederanven und Sandweiler brachten das Feuer schließlich unter Kontrolle. Der Tunnel musste während der Löscharbeiten gesperrt werden. Niemand wurde verletzt