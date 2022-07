Ihren fahrerischen Übermut mussten zwei Raser am Dienstagabend mit ihrem Führerschein bezahlen.

Fahranfänger rast mit 210 km/h über die Autobahn

(TJ) - Am Dienstag wurde eine Streife der Verkehrspolizei auf der A13 auf zwei Fahrzeuge aufmerksam, die sich offenbar ein Rennen lieferten. Die beiden Wagen brausten in Höhe der Autobahnauffahrt Kayl mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Schengen an den Beamten vorbei.

Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Die beiden Fahrzeuge erreichten im Laufe der Verfolgung Geschwindigkeiten von um 210 km/h, bevor sie die Autobahn über die Ausfahrt Düdelingen verließen. Erst hier konnten die Beamten sie stoppen und kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass einer der beiden Raser seinen Führerschein noch keine zwei Jahre hat und daher den Regelungen der Probezeit unterliegt.

Die Polizei kassierte die Führerscheine der beiden Rennfahrer ein und protokollierte das Geschehen, womit der fahrerische Übermut wohl ein gerichtliches Nachspiel bekommen wird.

