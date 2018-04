In der Rue Glesener im hauptstädtischen Bahnhofsviertel wurde ein Mann schwer mit einem Messer verletzt. Der Täter ist flüchtig.

Fahndungsaufruf: Messerstecher verletzt Person schwer und flüchtet

In der Rue Glesener im hauptstädtischen Bahnhofsviertel wurde ein Mann schwer mit einem Messer verletzt. Der Täter ist flüchtig.

(mth) - In einer Wohnung in der Rue Glesener im hauptstädtischen Bahnhofsviertel wurde am Mittwochnachmittag gegen 18.30 Uhr eine Person schwer mit einem Messer verletzt.

Der männliche Täter ist derzeit auf der Flucht. Die Polizei fahndet nach ihm und bittet um Mithilfe.

Der Gesuchte ist zwischen 20 und 25 Jahre alt und hat laut Polizei ein südländisches Aussehen. Er trägt einen schwarzen Jogginganzug und khakifarbene Sportschuhe. Er ist möglicherweise mit einem Wagen des Typs BMW 1 von grauer Farbe unterwegs, der das luxemburgische Kennzeichen XT 6799 trägt.

Zeugen sollen sich unter der Notrufnummer 113 melden.