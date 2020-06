Kurz vor 17 Uhr ist in der hauptstädtischen Rue Philippe II eine Frau angegriffen worden.

Fahndung nach Überfall in der Oberstadt

Kurz vor 17 Uhr ist in der hauptstädtischen Rue Philippe II eine Frau angegriffen worden.

Die Polizei war binnen weniger Minuten mit mehreren Patrouillen vor Ort im Einsatz. Foto: LW

(str)- Am späten Freitagnachmittag sucht die Polizei in der Oberstadt nach einem Mann, der kurz vor 17 Uhr in der Rue Philippe II eine Frau überfallen haben soll.

Ersten Informationen zufolge soll der Mann die Frau offener Straße in Höhe der Galerie Bonn angegriffen und dann ohne Beute geflohen sein. Detailliertere Informationen liegen derzeit noch nicht vor.

Vom mutmaßlichen Täter ist lediglich bekannt, dass eine rote Baseballmütze, eine Maske und eine kurze Hose trug.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.