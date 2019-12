Ein versuchter Überfall löste am Dienstagmorgen in Belval eine größere Fahndungsaktion aus. Eine Person wurde bei dem Vorfall verletzt, so die Polizei.

Fahndung nach Überfall: Größerer Polizeieinsatz in Belval

Ein versuchter Überfall löste am Dienstagmorgen in Belval eine größere Fahndungsaktion aus. Eine Person wurde bei dem Vorfall verletzt, so die Polizei.

(SC) - In Belval gab es am Dienstagvormittag einen größeren Polizeieinsatz vor dem Einkaufszentrum Belval Plaza und dem Universitätsgelände. Eine Augenzeugin berichtete, vor Ort seien mindestens fünf Polizeiautos mit Blaulicht und ein Rettungswagen gewesen.

Eine Polizeisprecherin bestätigte den Einsatz am Dienstagmorgen, konnte allerdings zunächst keine genaueren Angaben machen.

Ein Polizeiwagen vor dem Einkaufzentrum Belval Plaza. Foto: Sandra Schmit

Später erklärte die Polizei, es habe sich bei dem Vorfall um einen versuchten Überfall gehandelt. Das Opfer des mutmaßlichen Angreifers sei bei dem Vorfall leicht verletzt worden.

Nach dem Überfall in Belval suchte die Polizei in einer größeren Fahndungsaktion nach dem mutmaßlichen Täter. Wenig später konnte der Verdächtige ermittelt und festgenommen werden.