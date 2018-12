Es gab am Donnerstagabend eine wilde Verfolgungsjagd in der Hauptstadt, die in Kirchberg nach einem Unfall endete. Drei gesuchte Personen flüchteten zu Fuß und lösten eine Großfahndung aus.

Fahndung nach flüchtigen Einbrechern in Kirchberg, Neudorf und Cents

Es gab am Donnerstagabend eine wilde Verfolgungsjagd in der Hauptstadt, die in Kirchberg nach einem Unfall endete. Drei gesuchte Personen flüchteten zu Fuß und lösten eine Großfahndung aus.

(mth) - Am Donnerstagabend kam es in der Hauptstadt zu einer Verfolgungsjagd, nachdem gegen 20 Uhr ein Einbruch in der Rue Tony Dutreux in Bonneweg gemeldet worden war. Die mutmaßlichen Täter flüchteten an Bord eines schwarzen Mercedes E220 mit belgischen Erkennungstafeln, der sofort von mehreren Streifenwagen der Polizei verfolgt wurde.

3 Die Ausfahrt der A1 Richtung Trier in Kirchberg wurde gesperrt. Auf den CITA-Anzeigetafeln waren Warnhinweise der Polizei zu lesen. Foto: Pierre Matgé

Die Ausfahrt der A1 Richtung Trier in Kirchberg wurde gesperrt. Auf den CITA-Anzeigetafeln waren Warnhinweise der Polizei zu lesen. Foto: Pierre Matgé

Das gesuchte Fahrzeug fuhr zunächst auf der A1 in Richtung A6/Belgien, bevor es eine Kehrtwende machte und zurück nach Luxemburg fuhr. Laut Polizei wurde das flüchtige Fahrzeug dann auf Höhe der Ausfahrt der A1 in Kirchberg um 20.25 Uhr in einen Unfall verwickelt.

Fahndung nach drei flüchtigen Personen

Die drei Insassen des Wagens ergriffen daraufhin zu Fuß die Flucht. Die Ausfahrt der Autobahn wurde zeitweilig gesperrt, während Polizeibeamte die Umgebung des Seitenstreifens der Autobahn durchsuchten.

Die Fahndung wurde gegen 22 Uhr auf die Viertel Neudorf und Cents ausgeweitet, nachdem Fußspuren entdeckt wurden. Dabei kamen Hundeführer der Polizei mit Suchhunden zum Einsatz.

Bis 23 Uhr blieb die Suche ergebnislos.

Die Polizei warnt davor, Anhalter mitzunehmen - Hinweise zu verdächtigen Personen sollen sofort an den Polizeinotruf 113 gehen.

#Einbruch in Bonneweg 3 #Täter auf der Flucht mit schwarzem Mercedes E verunfallt auf #Kirchberg. Aktuelle Fahndung im Raum Kirchberg nach 3 verdächtigen Personen - Keine Anhalter mitnehmen - #Hinweise bitte sofort an 113 — Police Luxembourg (@PoliceLux) December 20, 2018





#Update- Selon les recherches, suspects actuellement dans quartiers #Neudorf/Cents. Patrouilles de police et les maîtres-chiens fouillent intensément les quartiers.

Signalez toutes personnes suspectes sur le territoire de la VdL à l’appel d’urgence de la police 113 ... — Police Luxembourg (@PoliceLux) December 20, 2018