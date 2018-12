Am Donnerstagabend kam es in der Hauptstadt zu einer Verfolgungsjagd, nachdem gegen 20 Uhr ein Einbruch gemeldet worden war. Drei gesuchte Personen sind auf der Flucht.

Fahndung nach Einbrechern: Autobahnausfahrt Kirchberg gesperrt

(mth) - Am Donnerstagabend kam es in der Hauptstadt zu einer Verfolgungsjagd, nachdem gegen 20 Uhr ein Einbruch in der Rue Tony Dutreux in Bonneweg gemeldet worden war. Die mutmaßlichen Täter flüchteten an Bord eines schwarzen Mercedes E220 mit belgischen Erkennungstafeln, der sofort von mehreren Streifenwagen der Polizei verfolgt wurde.

Das gesuchte Fahrzeug fuhr zunächst auf der A1 in Richtung A6/Belgien, bevor es eine Kehrtwende machte und zurück nach Luxemburg fuhr. Laut Polizei wurde das flüchtige Fahrzeug dann auf Höhe der Ausfahrt der A1 in Kirchberg um 20.25 Uhr in einen Unfall verwickelt. Drei Insassen ergriffen daraufhin zu Fuß die Flucht.

Fahndung nach drei flüchtigen Personen

Eine Fahndung nach den drei Verdächtigen, die sich in der Nähe der Autobahnausfahrt befinden dürften, ist derzeit im Gang.

Die Ausfahrt ist gesperrt, Polizeibeamte sind dabei, die Seitenstreifen der Autobahn zu durchsuchen.

Die Polizei warnt davor, Anhalter mitzunehmen - Hinweise sollen sofort an den Polizeinotruf 113 gehen.

#Einbruch in Bonneweg 3 #Täter auf der Flucht mit schwarzem Mercedes E verunfallt auf #Kirchberg. Aktuelle Fahndung im Raum Kirchberg nach 3 verdächtigen Personen - Keine Anhalter mitnehmen - #Hinweise bitte sofort an 113 — Police Luxembourg (@PoliceLux) December 20, 2018





