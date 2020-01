Täter sind nach Einbrüchen in Kehlen und Garnich geflüchtet.

Fahndung nach Einbrechern

Anne Julie HEINTZ Täter sind nach Einbrüchen in Kehlen und Garnich geflüchtet.

Gegen 21:15 Uhr am Samstagabend wurde der Polizei ein Einbruch in der Rue de Cimetière in Kehlen gemeldet. Die Einbrecher hatten sich nach dem Einbruch in Richtung Zentrum von Kehlen aus dem Staub gemacht. Bei der Fahndung nach ihnen waren mehrere Polizeipatrouillen, der Polizeihubschrauber und ein Polizeispürhund im Einsatz.

Bereits gegen 20 Uhr war ein Einbruch in Garnich gemeldet worden. Auch hier waren der Polizeihubschrauber sowie der Polizeispürhund bei der Suche nach den Tätern beteiligt. Die Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos.