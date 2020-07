Wer die Dokumente einsehen will, kann dies nach vorheriger Anfrage während der kommenden beiden Wochen im Bettemburger Rathaus tun.

Fage: Dossier zu Joghurtfabrik öffentlich einsehbar

Luc EWEN Noch bis zum 10. August können Beschwerden zum geplanten Bau der Fabrik in der Industriezone Wolser an den Schöffenrat gerichtet werden.

Im Zuge der Genehmigungsprozedur, können die Dokumente zum umstrittenen Bau einer Joghurt-Fabrik durch den griechischen Konzern Fage in Bettemburg ab Samstag öffentlich eingesehen werden.

Bürger die an einer solchen Einsicht interessiert sind, können dies demnach nach vorheriger Anfrage bei der Gemeindeverwaltung noch während der kommenden beiden Wochen im Rathaus tun.

Bis zu 80.000 Tonnen Joghurt pro Jahr

Noch bis zum 10. August können Beschwerden demnach zum geplanten Bau der Fabrik in der Industriezone Wolser an den Schöffenrat gerichtet werden. Danach besteht die Möglichkeit einer mündlichen Anhörung der Beschwerdeführer. Der Meldung zufolge wäre dies am 12. August möglich.

Dass sich der griechische Joghurthersteller in Bettemburg niederlassen will, hatte bereits in der Vergangenheit für Kontroversen gesorgt. Bis zu 80.000 Tonnen Joghurt sollen laut früheren Meldungen dort jährlich hergestellt werden.

Zu den Hauptkritikpunkten in der öffentlichen Diskussion zählten unter anderem die großen Wassermengen, die zum Reinigen der Anlagen benötigt würden. Auch würde die Fabrik, die den Rohstoff Milch wohl hauptsächlich importieren und das Endprodukt exportieren würde, für einen erheblichen Zuwachs im Straßenverkehr sorgen, so die Befürchtung.

