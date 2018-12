Die Zerstörung einer Streuobstwiese im April dieses Jahres war entgegen der Meinung der Umweltministerin rechtens. Die Richter bestätigten damit das Urteil aus erster Instanz.

Fällaktion war legal

Jacques GANSER Die Zerstörung einer Streuobstwiese im April dieses Jahres war entgegen der Meinung der Umweltministerin rechtens. Die Richter bestätigten damit das Urteil aus erster Instanz.

Nachdem bereits das Verwaltungsgericht eine Entscheidung der Umweltministerin bezüglich der mutmaßlichen Zerstörung eines Biotops in Schieren annulliert hatte, wurde das Urteil nun auch in zweiter Instanz bestätigt. Die Abholzaktion der Obstbäume war demnach legal, weil die Baumgruppe die Definition eines schutzwürdigen Biotops zu dem Zeitpunkt nicht erfüllte. Am 28. März dieses Jahres hatte das Verwaltungsgericht eine Entscheidung von Umweltministerin Carole Dieschbourg annulliert: Diese verweigerte die Genehmigung, auf einem Gelände an der Rue Lehberg in Schieren Bäume zu fällen, weil es sich dabei um ein schützenswertes Biotop handeln soll. Zugleich wurde die Aufforderung der Ministerin aufgehoben, als Ausgleichsmaßnahme Bäume an einem anderen Ort neu anzupflanzen.

Die Richter in zweiter Instanz klärten zuerst, ob das alte Naturschutzgesetz aus dem Jahre 2004 oder jenes vom 18. Juli dieses Jahres anzuwenden ist. Sie kamen dabei zum Schluss, dass das alte Gesetz Gültigkeit hat. Die Obstbäume wurden nämlich bereits nach dem Urteil in erster Instanz im April dieses Jahres gefällt. Hätte es sich bei den Bäumen in der Tat um ein schützenswertes Biotop gehandelt, so hätte es spätestens zu jenem Zeitpunkt aufgehört zu existieren, so die Richter. Anzuwenden sei laut den Richtern also Artikel 17 des Gesetzes aus dem Jahre 2004. Dieser spricht ein klares Verbot aus, Biotope zu zerstören und zählt dann eine Reihe von Beispielen auf.

Allerdings befand das Verfassungsgericht am 6. Juni dieses Jahres, dass eben genau dieser Artikel 17 gegen die Verfassung verstoße. Die Obstwiese wird dort nicht ausdrücklich als schützenswertes Biotop aufgelistet. Es würde auch nicht erklärt, wann es sich bei einem Lebensraum nicht um ein Biotop handeln würde. Weil der genannte Artikel 17 laut Urteil damit verfassungswidrig ist, kann die Obstwiese auch nicht als Biotop angesehen werden. Laut den Richtern des Verwaltungsgerichtshofs entfällt damit auch die Pflicht der Kläger, eine Genehmigung für das Fällen der Bäume einzuholen. Damit wurde das Urteil aus erster Instanz bestätigt. Auswirkungen hat das Urteil wohl nur auf diesen spezifischen Fall. Laut Mike Wagner, erster Regierungsrat im Nachhaltigkeitsministerium, würde das im Juli gestimmte Gesetz diese Unklarheiten aber aus der Welt schaffen. Im neuen Text sind die Biotope ausführlich aufgeführt und beschrieben.