Maßnahmengegner hatten dazu aufgerufen, sich dem Fackelzug von Amnesty International anzuschließen. Die Vereinigung zog nun Konsequenzen.

Amnesty International

Fackelzug wegen aktueller Sicherheitslage abgesagt

Maximilian RICHARD Maßnahmengegner hatten dazu aufgerufen, sich dem Fackelzug von Amnesty International anzuschließen. Die Vereinigung zog nun Konsequenzen.

Der geplante Fackelzug für Menschenrechte von Amnesty International findet am Freitagabend nicht wie geplant statt. Aufgrund der aktuellen Sicherheitslage und des für dieses Wochenende bestehenden Demonstrationsverbots in der Innenstadt werde die Aktion abgeändert.

Die Hintergründe zum Corona-Protest Nach den Ausschreitungen am Samstag ermittelt die Polizei. Zumindest ein Teil der Demo-Initiatoren sind wohl Referendums-Aktivisten.

Am vergangenen Wochenende waren Corona-Proteste in der Hauptstadt ausgeartet. Einige Teilnehmer hatten daraufhin Gleichgesinnte in den sozialen Medien dazu aufgerufen, sich dem Fackelzug von Amnesty International anzuschließen. Am Samstag und Sonntag sind weitere Corona-Proteste geplant. Nach den Ereignissen vom Wochenende gelten in der Hauptstadt strengere Vorsichtsmaßnahmen. So darf nur noch in einem bestimmten Korridor demonstriert werden.

Amnesty International ruft nun stattdessen alle Personen, die ihre Verbundenheit mit den Menschenrechten ausdrücken wollen, dazu auf am Freitag um 18 Uhr eine brennende Kerze vor ihre Haustür zu stellen und ein Foto davon in den sozialen Medien zu posten. Man bedauere, dass verschiedene Gruppen und Personen Fackelzug für ihre Zwecke missbrauchen wollen. Sie würden damit das Recht auf Meinungsfreiheit und Kundgebungen der Vereinigung einschränken.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.