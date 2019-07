Wegen der hohen Temperaturen ist in Luxemburg die Alarmstufe Rot („Alerte rouge“) ausgerufen worden. Ältere Menschen erhalten zusätzliche Unterstützung.

Extreme Hitze: Gesundheitsamt aktiviert "Alerte rouge"

Wegen der hohen Temperaturen ist in Luxemburg die Alarmstufe Rot („Alerte rouge“) ausgerufen worden. Ältere Menschen erhalten zusätzliche Unterstützung.

(jt) - Das Gesundheitsamt hat am Mittwoch die Alarmstufe Rot im Rahmen des Aktionsplans für Extremhitze ("Plan canicule") aktiviert. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag werden in Luxemburg Temperaturen von mehr als 35 Grad erwartet. In der Südhälfte des Landes könnte am Mittwoch und Donnerstag sogar die 40-Grad-Schwelle überschritten werden.

Der seit 2019 gültige Aktionsplan "Canicule" bietet jenen Menschen, die unter der Hitze besonders leiden, zusätzliche Unterstützung an. Mitarbeiter der Pflegedienste führen daher zwischen Mittwoch und Freitag verstärkt Hausbesuche bei bedürftigen Personen durch. Besonders hitzegefährdet sind Babys, Senioren und Menschen, die an einer chronischen Krankheit leiden.

Der "Plan canicule" richtet sich an Menschen ab 75 Jahren, die allein oder mit einer Person mit eingeschränkter Mobilität zusammenleben, die nur wenig autonom sind, nicht viele Kontakte haben und denen keine Unterstützung von der Sozialversicherung zukommt.

Das Gesundheitsamt erinnert daran, während der Hitze ausreichend zu trinken (mindestens 1,5 Liter Wasser pro Tag), sich vorwiegend in kühlen Räumen oder im Schatten aufzuhalten, schwere körperliche Aktivitäten zu vermeiden und sich mit einer Dusche oder beim Schwimmen abzukühlen.

Für den Plan Canicule kann man sich unter http://sante.public.lu anmelden. Weitere Informationen können auch telefonisch beim Roten Kreuz (Tel. 2755-1100 von montags bis freitags 8 bis 17 Uhr) oder bei der Inspection sanitaire (247-85650) erfragt werden.