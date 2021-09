Die Vereinigten Staaten fordern die Auslieferung des Ex-Geheimdienstlers. Eine Entscheidung darüber fällt nun erst im November.

Ex-SREL-Mitarbeiter

Frank Schneider bleibt weiter inhaftiert

Die Vereinigten Staaten fordern die Auslieferung des Ex-Geheimdienstlers. Eine Entscheidung darüber fällt nun erst im November.

(m.r.) - Der ehemalige Geheimdienstmitarbeiter Frank Schneider bleibt weiter in Frankreich inhaftiert. Wie die „Luxembourg Times“ berichtet, entschied das Berufungsgericht in Nancy, seinen Antrag auf Freilassung abzulehnen. Eine Entscheidung darüber, ob Schneider nun an die USA ausgeliefert wird, soll im November fallen.

In Kryptobetrug verwickelt: Ex-Spion war für die EIB tätig Der ehemalige SREL-Mitarbeiter Frank Schneider arbeitete zuletzt auch für die Europäische Investitionsbank. Jetzt ist er inhaftiert, und die USA verlangen seine Auslieferung.

Schneider wurde im April auf Drängen amerikanischer Strafermittlungsbehörden unweit der luxemburgischen Grenze in Frankreich verhaftet. Er wird verdächtigt, Teil eines Multi-Milliarden-Dollar-Betrugs in Zusammenhang mit Kryptogeschäften zu sein. In Luxemburg soll sich Schneider im Oktober mit zwei Mitangeklagten - dem ehemaligen SREL–Direktor, Marco Mille, sowie Ex-Geheimagent André Kemmer - im Berufungsverfahren des SREL-Prozesses verantworten.

Es geht um die Frage, ob drei ehemalige Mitarbeiter des Geheimdienstes im Januar 2007 illegale Abhörmaßnahmen in Bezug auf einen Informanten durchgeführt hatten oder ob diese Aktionen vom damaligen Premier Jean-Claude Juncker autorisiert waren. In erster Instanz waren die Angeklagten freigesprochen worden. Ob der Prozess trotz der Inhaftierung von Frank Schneider tatsächlich stattfinden kann, ist zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.