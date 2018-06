Am Donnerstagmorgen hat der Kassationshof den Antrag des Ex-Pfarrers von Belair zu Aufhebung des Schuldspruchs wegen Vergewaltigung eines Minderjährigen zurückgewiesen.

Ex-Pfarrer von Belair: Kassationsverfahren abgewiesen

Mit der Entscheidung des Kassationshof ist die Verurteilung des ehemaligen Pfarrers zu einer siebenjährigen Haftstrafe wegen sexuellen Handlungen mit einem Minderjährigen nun rechtskräftig. Der Vollzug der Haftstrafe bleibt zur Bewährung ausgesetzt.

Der Geistliche war für schuldig befunden worden, bei einem Messdienerausflug im Jahr 2008 sexuelle Handlungen mit einem damals 14-jährigen Jungen vollzogen zu haben. Auch wenn der Junge der damaligen Rechtslage nach mit 14 Jahren bereits sexuell mündig war, kam das Berufungsgericht in zweiter Instanz zum Schluss, dass es dem Minderjährigen unter den gegebenen Umständen nicht möglich war, sich diesen Handlungen zu widersetzen. In erster Instanz war der ehemalige Pfarrer von Belair noch freigesprochen worden.

Der Kassationshof befasste sich allerdings nicht mehr mit der Schuldfrage, sondern ausschliesslich damit, ob alle Rechtsprinzipien bei der Urteilsfindung gewahrt wurden.