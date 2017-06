(SH) - „Frau durch Schüsse getötet. Täter auf der Flucht.“ So lautete am 7. Januar 2015 um 16.50 Uhr der Notruf, der bei der Polizei einging. In Esch/Alzette kam es daraufhin zu einem Großeinsatz der Ordnungskräfte. Erst um 19.10 Uhr gelang es der Polizei, den Täter am Boulevard Kennedy festzunehmen. Seit Mittwoch muss sich der 58-jährige Jamek M. vor Gericht verantworten.

Gleich nach der Tat und vor seiner Flucht hätte der Angeklagte den Hinterhof in der Rue du Fossé, in der die Frau umgebracht wurde, verlassen und einem Neffen gegenüber gesagt, seine Tante würde im Hof liegen und sei tot. Auch der Schwester der Frau gegenüber soll er dies wiederholt haben, erklärte ein Ermittler der Kriminalpolizei gestern.

Im Polizeiverhör stritt Jamek M. jedoch jegliche Schuld ab. Er wisse nicht mehr, was passiert sei und könne sich an keine Schüsse erinnern, hatte er den Ermittlern gegenüber behauptet. Kurze Zeit später hatte er dann jedoch vor dem Untersuchungsrichter zugegeben, geschossen zu haben, dies nachdem er „alles weiß gesehen“ hätte.

Spuren im Hinterhof

Im Hinterhof trafen die Einsatzkräfte nicht nur auf die tote Frau, die sich noch in ihrem Wagen befand, sondern auch auf mehrere Schusshülsen sowie eine Patrone, die nicht abgefeuert worden war. „Im Wagen der Frau haben wir Knochensplitter und Blutspuren gefunden“, erklärte einer der Ermittler. Sechsmal war auf die Frau geschossen worden. Drei Projektile waren während der Autopsie sichergestellt worden, drei weiterer fanden die Ermittler später im Wagen, in dem das Opfer umgebracht worden war. Die Autopsie habe zudem ergeben, dass die Frau bei den beiden ersten Schüssen, die sie in Höhe der Schulter trafen, noch bei Bewusstsein gewesen sein musste. Erst dann sei es zu den tödlichen Kopfschüssen gekommen.

Weiterhin bemerkte er, dass es sich bei der Munition nicht um ein hochwertiges Produkt handelte, sondern um eine Massenproduktion. Auch die Waffe sei keine besonders gute gewesen.

Die nicht abgefeuerte Patrone weise unterdessen auf eine Ladehemmung hin – wohl weil die Waffe nicht fest genug gehalten wurde. Der Täter habe diese manuell beseitigen müssen. Dies hätte wohl ein paar Sekunden gedauert, erklärte der Experte und bestätigte die Aussage einer Zeugin, die Schüsse gehört hatte, dann eine kleine Pause und erneut Schüsse.

Psychologische Probleme

Jamek M. gab seinerseits während des Polizeiverhörs an, am Tag der Tat in einer schlechten Verfassung gewesen zu sein und Medikamente zu sich genommen zu haben, Präparate, die ihn „verrückt gemacht“ hätten.

Grund für seine psychologischen Probleme soll die Trennung von seiner Frau gewesen sein. Diese hatte die Scheidung eingereicht, nachdem ihr Mann ihr gegenüber am 1. November 2013 gewalttätig geworden war. Seine von ihm getrennt lebende Frau hätte einige Anspielungen gemacht, dass sie einen Liebhaber hätte. Außerdem hätte sie versucht, die gemeinsamen Kinder gegen ihn aufzuspielen.

Daraufhin soll es mehrmals zu Eifersuchtsszenen gekommen sein. Auch soll Jamek M. der Frau gleich mehrere Drohbriefe zukommen gelassen haben. U. a. soll darin gestanden haben: „Ich schwöre bei Gott, dass ich dich zerstückeln werde und zwar von den Füßen nach oben.“

Auf dem Handy des Angeklagten waren zudem Fotos von seiner Waffe gefunden worden. Eigenen Aussagen zufolge soll er diese in den 1990er-Jahren in Jugoslawien gefunden haben und mit nach Luxemburg gebracht haben. Ermittlungen der Polizei zufolge soll dies jedoch eine Lüge sein.

Der Prozess wird am Donnerstag fortgesetzt.



