(TJ/str) - Gegen Mittag wurde der Bahnhof Luxemburg wegen starker Rauchentwicklung evakuiert und Alarm ausgelöst. Die Rettungskräfte konnten kurz nach Eintreffen bereits Entwarnung geben: In einem Nebengebäude hatte laut Feuerwehr der Motor einer Lüftungsanlage Feuer gefangen, der Brand konnte schnell gelöscht werden.



Wegen der üppigen Rauchentwicklung war man in einer ersten Phase von einem Dachstuhlbrand ausgegangen.

Die CFL hatten vorsorglich und aus Sicherheitsgründen gleich nach der ersten Brandmeldung den Zugverkehr an Gleis 3 eingestellt. Gegen 12.30 Uhr normalisierte sich die Lage am Hauptstadtbahnhof wieder und der reguläre Betrieb wurde in allen Bereichen wieder aufgenommen.



Ein Twitter-User postete um 12 Uhr dieses Foto.