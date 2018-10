Laut einer Meldung der CFL kam es am Montagmorgen am Luxemburger Hauptbahnhof zu einer Rauchentwicklung. Daraufhin wurde die Eingangshalle evakuiert.

Evakuierung der Bahnhofshalle

Laut einer Meldung der CFL kam es am Montagmorgen am Luxemburger Hauptbahnhof zu einer Rauchentwicklung. Daraufhin wurde die Eingangshalle evakuiert.

(sas) - Am Montagmorgen kam es in der Nähe des Hauptgebäudes am Luxemburger Hauptbahnhof zu einer Rauchentwicklung in einem Büro. Wie die Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL) mitteilt, wurde deshalb gegen 09.00 Uhr der Feueralarm ausgelöst.



Aus Sicherheitsgründen wurde die Eingangshalle evakuiert, der Bahnverkehr auf Gleis 3a eingestellt und der Zugang zum südlichen Tunnel gesperrt. Dieser ist bereits wieder befahrbar. Es kann allerdings zu Störungen im Bahnverkehr kommen.



Es bestand zu keinem Moment eine Gefahr für Passagiere, wie die Eisenbahngesellschaft CFL mitteilt.