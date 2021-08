Nur die Schweden verlassen das Nest früher als die Luxemburger. Der Unterschied zwischen den Geschlechtern fällt im Großherzogtum verschwindend gering aus.

Eurostat-Statistik

"Hotel Mama" in Luxemburg und Schweden am unbeliebtesten

(KNA/SC) - Junge Kroaten verlassen den elterlichen Haushalt im Schnitt fast doppelt so alt wie Schweden - mit 32,4 statt 17,5 Jahren. Im EU-Mittel liegt das Auszugsalter bei 26,4; allerdings gibt es erhebliche Unterschiede zwischen Nord und Süd sowie zwischen den Geschlechtern. Das geht aus einer am Donnerstag in Brüssel veröffentlichen Eurostat-Statistik hervor.

Die frühesten Nestflüchter nach den Schweden (17,5 Jahre) finden sich demnach in Luxemburg (19,8), Dänemark (21,2) und Finnland (22,0). Demgegenüber räumen Portugiesen im Durchschnitt mit 30 Jahren ihre Kinderzimmer, Italiener und Malteser mit 30,2 und Slowaken mit 30,9.

In allen EU-Ländern außer Schweden bleiben Söhne länger im Elternhaus als Töchter; der Schnitt beträgt 27,4 bei Männern und 25,4 bei Frauen. Viereinhalb Jahre klafft das Auszugsalter in Rumänien auseinander (30,0 Jahre bei Männern, 25,5 bei Frauen); ähnlich groß ist die Lücke in Bulgarien (32,0 gegenüber 27,8). In Luxemburg beträgt der Unterschied zwischen den Geschlechtern hingegen lediglich 0,4 Jahre.

Im Süden und im Osten der EU bleiben junge Erwachsene allgemein länger im Elternhaus. Die einzige Ausnahme bildet im äußersten Nordwesten die Republik Irland: Hier verlassen die Kinder das Nest mit zwischen 27 und 30 Jahren.

Grafik: Eurostat

Junge Deutsche beziehen statistisch mit 23,8 und damit deutlich früher als der EU-Schnitt eine eigene Bleibe; die Söhne sind dann 24,4 Jahre alt, Töchter 23,0. Allerdings sind laut Eurostat die Zahlen aus Deutschland wegen pandemiebedingter Probleme bei der Erhebung als vorläufig zu betrachten.