Wer während der Pfingstferien verreist, sollte ein wichtiges Stichdatum nicht verpassen.

Europawahlen: Briefwahl rechtzeitig anfragen

Sarah CAMES

Bei den Europawahlen, die alle fünf Jahre stattfinden, werden die sechs luxemburgischen Vertreter im Europäischen Parlament gewählt. Am 26. Mai ist es wieder so weit: Luxemburger pilgern zu den Wahlurnen und sind laut Gesetz gezwungen, ihre Stimme abzugeben. Das Datum fällt diesmal in die Pfingstferien und könnte somit im Fall einer geplanten Urlaubsreise zu einem Problem werden.



Wer sich am letzten Sonntag im Mai den Weg zum Wahlbüro allerdings lieber sparen will oder schlichtweg im Ausland ist, kann sich seit dem 3. März für die Briefwahl eintragen lassen. Dafür reicht es, bei der Gemeinde ein dementsprechendes Formular auszufüllen, oder das Formular auf der Internetseite der Gemeinde, in der man gemeldet ist, herunterzuladen und ausgefüllt einzuschicken.



Will man seinen Wahlzettel von einer Adresse im Ausland ins Wahlbüro schicken, muss man seinen Antrag zur Briefwahl bis spätestens den 16. April stellen.

Wer plant, den Wahlzettel von einer Adresse innerhalb Luxemburgs loszuschicken, hat noch bis zum 2. Mai Zeit, seinen Antrag bei der jeweiligen Gemeinde eingehen zu lassen.

Wie bei den Parlamentswahlen besteht auch für die Europawahlen in Luxemburg Wahlpflicht. Dies gilt auch für Bürger anderer EU-Mitgliedstaaten, die wahlberechtigt sind und sich in die luxemburgischen Wählerverzeichnisse eingetragen haben.