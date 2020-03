Aus Sorge vor einer Ausbreitung des Corona-Virus haben die Europaschulen in Luxemburg neue Schutzvorkehrungen angekündigt. Schüler aus der Risikozone Grand Est dürfen vorerst nicht mehr zum Unterricht kommen.

Europaschulen: Schüler aus dem Grand Est müssen zuhause bleiben

Aus Sorge vor einer Ausbreitung des Corona-Virus haben die Europaschulen in Luxemburg neue Schutzvorkehrungen angekündigt. Schüler aus der Risikozone Grand Est dürfen vorerst nicht mehr zum Unterricht kommen.

(jt) - Die zwei Europaschulen in Luxemburg-Stadt und Bartringen haben Schülern aus der französischen Grenzregion Grand Est am Mittwoch vorläufig die Teilnahme am Unterricht verboten. Das geht aus einer Mitteilung auf den Websites der Schulen hervor. Grund ist, dass die Region Grand Est, zu der das Elsass, Lothringen und die Champagne-Ardenne gehören, nun als Coronavirus-Risikogebiet gilt. Das deutsche Robert-Koch-Institut hatte diese Einschätzung am Mittwoch publik gemacht.

Die Kinder müssen nun 14 Tage lang zuhause bleiben und dürfen nicht in die Schule kommen. Die Europaschulen machten keine Angaben darüber, wie viele Schüler von dieser Maßnahme betroffen sind. Man werde jedenfalls "alle Anstrengungen unternehmen", um eine pädagogische Betreuung dieser Schüler zu ermöglichen.

In der Region Grand Est ist die Zahl der Sars-CoV-2-Infizierten zuletzt stark angestiegen. Besonders betroffen von der Epidemie ist das Département Haut-Rhin im Elsass, in dem 260 Infektionen und drei Todesfälle festgestellt wurden.



Die Mitteilung der Europaschulen im Wortlaut Liebe Eltern, Wie Sie wissen, verfolgen wir aufmerksam alle Mitteilungen im Zusammenhang mit Covid-19 und die von den nationalen und/oder europäischen Behörden empfohlenen oder auferlegten Maßnahmen. In diesem Zusammenhang haben wir soeben eine Mitteilung des Büros des Generalsekretärs der Europäischen Schulen erhalten, in der auf der Grundlage der letzten von der Europäischen Kommission übermittelten Informationen erwähnt wird, dass die Region Grand Est in Frankreich (zu der das Elsass, Lothringen und die Champagne-Ardenne gehören) nun zur Risikozone erklärt wurde. Deshalb bedauern wir, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir verpflichtet sind, allen Schülern, die in der Region Grand Est wohnen, für die nächsten 14 Tage den Schulbesuch zu untersagen. Seien Sie versichert, dass wir alle Anstrengungen unternehmen, um die von dieser Maßnahme betroffenen Schülerinnen und Schüler pädagogisch zu betreuen. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich weitere Informationen zukommen lassen. Vielen Dank für Ihr Verständnis in dieser sehr komplizierten Zeit.