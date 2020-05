Die Bürgermeister an der Mosel verstehen die aktuellen Grenzkontrollen nicht. Aus Protest wurden nun die Europafahnen auf halbmast gesetzt.

Europafahnen an der Mosel auf halbmast

Die Bürgermeister sämtlicher luxemburgischer und deutscher Moselgemeinden lassen nicht locker bei ihrer Forderung, dass die von deutschen Behörden angeordnete und vergangene Woche sogar bis zum 15. Mai verlängerte Schließung der Grenze zu Luxemburg aufgehoben wird.

Der Protest geht so weit, dass man in Grevenmacher, Schengen und in anderen Moselgemeinden kurzerhand die europäischen Flaggen auf halbmast herabließ - um somit ein sichtbares Zeichen gegen die Grenzsperren zu setzen. Erst am kommenden Samstag, dem Europatag, will man die Fahnen wieder hochziehen.





Zweiter Protestbrief

Innerhalb weniger Tage haben die Gemeindeoberhäupter einen zweiten gemeinsamen Brief verfasst, der diesmal nicht an die Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz und dem Saarland gerichtet ist, sondern an Außenminister Jean Asselborn. Darin schreiben sie, dass die von bewaffneten Beamten der deutschen Bundespolizei durchgeführten Kontrollen von vielen Einwohnern als belastend und gar verletzend empfunden werden.

Als Gemeindevertreter sei es ihnen unverständlich, dass der deutsche Innenminister und die deutschen Behörden die Grenzkontrollen nicht aufheben beziehungsweise lockern und sie stattdessen noch verstärken, dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass die virusbedingt getroffenen Maßnahmen im Großherzogtum viel strenger seien als diejenigen in Deutschland, so die Bürgermeister.

