Europäisches Kulturjahr 2022

Düdelingen setzt auf Jazz, Natur und Kings of Leon

Raymond SCHMIT Im Kulturjahr wartet in Düdelingen ein Highlight: Ein Musikfestival mit Kings of Leon. Auch regionale Projekte sollen zur Geltung kommen.

Das Europäische Kulturjahr 2022 in Esch und der Südregion wirft seine Schatten voraus. 17 Veranstaltungen will die Stadt Düdelingen im kommenden Jahr organisieren. Bei vier davon ist die Gemeinde Projektträger. Für die übrigen Events hat man sich die Zusammenarbeit mit Partnern gesichert.

Die Themen Jazz, Migration und Natur werden 2022 in Düdelingen im Vordergrund stehen. Daneben wird ein zweitägiges Musikfestival auf den Industriebrachen veranstaltet, bei der Gruppen aus der Region die Gelegenheit bekommen sollen, sich einem größeren Publikum vorzustellen. Aber auch große Namen sind angesagt. Headliner wird demnach die Band Kings of Leon sein. Der Vorverkauf ist bereits angelaufen. Auch die Industriekultur soll nicht zu kurz kommen, wie die Veranstalter versprechen.

Kultur für alle

Das Kulturjahr sei nicht nur für Düdelingen, das er als „Kulturstadt par excellence“ bezeichnete, eine große Chance, erklärte Bürgermeister Dan Biancalana bei der Vorstellung des Programms, sondern auch für alle elf Gemeinden in der Südregion. Und mit denen soll es im Rahmen des kulturellen Großereignisses auch Synergien geben. Außerdem, so versicherte Biancalana, soll ein Kulturprogramm angeboten werden, das sämtliche Schichten der Bevölkerung anspricht.

Auch die Direktorin von Esch 2022, Nancy Braun, bestätigte: „Düdelingen hat sich sehr viel vorgenommen.“ Und sie erinnerte daran, dass in der Region während zehn Monaten nicht weniger als 2.000 Veranstaltungen stattfinden werden.

Dass man in Düdelingen nichts dem Zufall überlassen möchte, wird wohl am besten dadurch unterstrichen, dass man sich bereits seit 2015 mit dem Thema Kulturjahr befasst. Die eigentlichen Vorbereitungsarbeiten, in die mehrere kommunale Dienststellen eingebunden waren, liefen 2016 an. Neben den eigentlichen Highlights im Kulturjahr wird es im Kulturzentrum und in den Kunstgalerien die traditionellen Veranstaltungen geben.

17 Veranstaltungen

„Reckel“ heißt eine Veranstaltungsreihe des Lycée des arts et métiers, in dem sich die Schüler kritisch mit dem Thema Abfall und Recycling befassen. Ihre Arbeiten werden im Frühling in Düdelingen und in anderen Südgemeinden zu sehen sein.

Unter dem Motto „Melting Pot & Organized Chaos“ finden mehrere Veranstaltungen rund um die Orgel in der Pfarrkirche statt. Am 24. März ist die Vorführung des Films „Die Meister des Windes“ im Kino Starlight und am 26. März ein Orgelkonzert in der Kirche. Eine internationale Improvisationsakademie ist vom 6. bis 8. September geplant.

Die Erinnerung an die Stahlindustrie soll erhalten bleiben FerroForum hat sich zum Ziel gesetzt, eine Verbindung zwischen der Zukunft und der industriellen Vergangenheit herzustellen.

Auf den Namen „Re-Retour de Babel“ hört ein Kunstprojekt von Luisa Bevilaqua, Justine Blau und Andres Lejona. An sich ist es eine Fortsetzung von „Retour de Babel“, das 2007, als Düdelingen den 100. Jahrestag seiner Stadttitelverleihung feierte, organisiert wurde. Die Werke der drei Künstler werden vom 17. September bis zum 11. Dezember 2022 in den verschiedenen Kunstgalerien der Stadt zu sehen sein.

„Antidote Fiction“ heißt ein Programm mit Nathalie Noé Adam, Pascale Noé Adam, Edwin Cuervo, Keita Mori, Olga Karpinsky, Claire Thill und Agathe Simon, das vom 14. April bis zum 9. Mai läuft. Bei dem Projekt „Moving Lusitalia“ vom 25. April bis zum 12. Dezember, bei dem das Dokumentationszentrum über die Migrationen der Träger ist, wird das Thema Migration im Mittelpunkt stehen.

„Acoustic Picnics“ lautet der Name einer Veranstaltungsreihe in der Natur, die mit der Nachbargemeinde Kayl und der Natur- und Forstverwaltung organisiert wird. 20 Aktivitäten sind im August und September im Naturpark Haardt vorgesehen. „The Visit“ heißt unterdessen ein Kunstprojekt des Tanzkollektivs Lucoda am 3. und 4. September im Viertel Italien.

Um das Thema Industriekultur geht es zwischen dem 6. Mai und dem 31. Oktober in der früheren Zentralwerkstatt von Arbed Düdelingen. Zu diesem Thema gehört auch das Sammeln und Archivieren von Erinnerungen von Zeitzeugen, die bei der Hütte beschäftigt waren. Das erwähnte Open-Air-Festival mit Kings of Leon als Headliner findet am 11. und 12. Juni auf den Industriebrachen statt.

Esch2022 sucht freiwillige Helfer Wer bei der europäischen Kulturhauptstadt im kommenden Jahr mitmachen will, kann sich jetzt als freiwilliger Helfer bewerben.

Im Rahmen von Esch 2022 wird außerdem die Euro-con, ein Eldorado für Freunde von Science-Fiction und Fantasy, vom 7. bis 10. April im Kulturzentrum in Düdelingen organisiert. „The Assembly“ lautet der Titel eines Projekts des PitchBlack Collective vom 25. Februar bis 8. März im Kulturzentrum.

„Remix22“ heißt es vom 25. bis 28. Mai auf Einladung der regionalen Düdelinger Musikschule. 3.500 Musikschüler aus 23 Ländern werden in Luxemburg an drei Tagen insgesamt 500 Konzerte geben.

„JazzXchange“ ist der Name eines Projekts mit dem bekannten Jazzmusiker Bojan Z vom 12. bis 16. Mai im Kulturzentrum im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Like a Jazzmachine“. Weitere Konzerte im Rahmen des Projekts sind in den Partnerstädten Novi Sad in Serbien und Kaunas in Litauen geplant.

