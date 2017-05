(nas) - 229 Mitglieder, 47 Richter und elf Generalanwälte aus 28 Ländern, 2 168 Beamte, 1,160 Millionen übersetzte Seiten in 2016 und 240 000 Werke in der Bibliothek, dazu zwei goldene Türme, die vom Viertel Kirchberg in den Himmel empor ragen: Das ist der Europäische Gerichtshof (EuGH). Aber nicht nur. Was genau diese Institution ausmacht, können Interessierte am Sonntag im Rahmen eines Tages der offenen Tür sehen.



Ein kleiner Blick vorab hinter die Kulissen: Die Infrastruktur, die in der Vergangenheit mehrmals umgebaut sowie erweitert wurde, hat nämlich einiges zu bieten – angefangen beim Eingangsbereich im „Palais“ ...