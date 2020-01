Das Gewinnticket für die Freitag-Ziehung wurde in Luxemburg gekauft. Der Glückliche tippte die „5 plus 2"- richtigen Ziffern.

Euromillions: Spieler aus Luxemburg gewinnt 28 Mio. Euro

Das Gewinnticket für die Freitag-Ziehung wurde in Luxemburg gekauft. Der Glückliche tippte die „5 plus 2"- richtigen Ziffern.

(jt) - Ein Spieler aus Luxemburg hat bei EuroMillions das große Los gezogen und exakt 28.601.720 Euro gewonnen. Das teilte die Lotterie auf ihrer Website mit.

Mit den Zahlen 3, 4, 6, 9, 24 (Sternenkreis: 5, 8) knackte der Glückspilz bei der Ziehung am Freitag den Jackpot. Weitere fünf Teilnehmer, die ihr Ticket in Luxemburg gekauft hatten, gewannen je 212.161 Euro. Sie hatten fünf richtige Zahlen und eine Sternzahl richtig getippt.



Lottospiel: Über Nacht zum Millionär Seit rund 15 Jahren hoffen Luxemburger beim Glücksspiel Euro-Millions, an das große Geld zu kommen. Abertausende spielen wöchentlich mit.

Die bislang höchsten Einzelgewinne in Luxemburg wurden am 9. Januar 2015 mit 31 Millionen Euro und am 27. September 2013 mit 65 Millionen Euro ausbezahlt.

Die Lotterie Euromillions besteht seit 2004. Neben Luxemburg nehmen auch Spanien, Frankreich, das Vereinigte Königreich, Österreich, Belgien, Irland, Portugal, die Schweiz und Liechtenstein daran teil. Der bisher höchste "Europot" wurde am 8. Oktober 2019 mit 190 Millionen Euro ausgespielt - Gewinner war ein Spieler aus Großbritannien.

