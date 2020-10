Euro-Composites: Ein Jahr nach Brand immer noch kein Rückhaltebecken

Vor einem Jahr brannte eine Produktionshalle im Echternacher Industriegebiet, der Löschschaum verschmutzte die Sauer.

Der Brand heute vor einem Jahr war in ganz Echternach zu sehen: Schwarze Rauchwolken standen am Mittag des 1. Oktober 2019 über dem Industriegebiet. Vorausgegangen war eine Explosion in einer Halle des Verbundwerkstoff-Herstellers Euro-Composites. Entzündet hatten sich Kunstharze, die für die Herstellung des Hauptprodukts des Unternehmens verwendet werden, nämlich ein Wabenmaterial für Kabinen, Gepäckablagen und Cockpittüren im Flugzeugbau.

Nachdem die Werksfeuerwehr den Brand lokalisiert hatte, kamen die Rettungsdienste mit einem Großaufgebot von etwa 100 Feuerwehrleuten ...