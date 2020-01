Nachdem am Dienstag bereits 98er Benzin und Diesel teurer wurden, steigt ab Mittwoch nun auch der Preis pro Liter 95er Benzin.

Euro 95: Benzin wird wieder teurer

Sarah CAMES

Nachdem am Montag die Benzin- und Dieselpreise bereits merklich erhöht wurden, wird ab Mittwoch nun auch 95er Benzin teurer. Ab Mitternacht kostet der Liter Euro 95 demnach 1,259 Euro - rund drei Cent mehr als noch am Vortag.

Die Preiserhöhung vom Dienstag, die 98er Benzin (plus 5,3 Cent, 1,356 Euro), Diesel (plus 6,8 Cent, 1,202 Euro), Erdgas (plus 4,7 Cent, 0,841 Euro) und Heizöl (plus 1,2 Cent, 0,663/0,648 Euro) betraf, hat laut Romain Hoffmann, Vorsitzender des Groupement Pétrolier, nichts mit der von der Regierung geplanten Akzisenerhöhung zu tun, die bis April 2020 durchgeführt werden soll.

Vielmehr seien die Preiserhöhungen dieser Woche auf Unruhen im Nahen Osten zurückzuführen, so Hoffmann am Dienstag RTL gegenüber. Außerdem seien neue EU-Direktiven auch ein Faktor.

Trotz der relativ steilen Preisentwicklung der letzten Tage liegen die aktuellen Kraftstoffpreise noch recht nahe am Durchschnitt der letzten neun Jahre. Zwischen dem 4. Januar 2011 und dem 8. Januar 2020 musste man in Luxemburg für einen Liter Super 95 durchschnittlich 1,243 Euro zahlen. 98er Benzin kostete im Schnitt 1,296 Euro pro Liter, während der Liter Diesel rund 1,108 Euro pro Liter kostete.

Am 17. August 2012 erreichten die Spritpreise übrigens den höchsten Punkt der letzten zehn Jahre in Luxemburg: Damals kostete der Liter 98er 1,498 Euro, der Liter 95er 1,454 Euro und der Liter Diesel 1,308 Euro.