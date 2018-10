Insgesamt 12.000 Interrail-Tickets verschenkt die EU-Kommission an 18-Jährige aus ganz Europa. Um die Chance auf ein Ticket zu erhalten, müssen junge Menschen sich zwischen Ende November und Anfang Dezember bewerben.

EU verschenkt 12.000 Interrail-Tickets an 18-Jährige

(KNA/sas) - Die EU-Kommission verschenkt weitere 12.000 Interrail-Tickets an 18-Jährige. "Wir haben so viele fantastische Geschichten von Teilnehmern gehört, ich bin froh, diese Erfahrung im kommenden Jahr mehr jungen Menschen anbieten zu können", sagte EU-Bildungskommissar Tibor Navracsics am Mittwoch in Brüssel. Bereits 2018 reisten im Rahmen des Programms DiscoverEU 15.000 junge Menschen mit der Bahn durch die EU.



Das englische Wort Interrail steht für grenzüberschreitende Bahnreisen in ganz Europa. Mit einem einzigen Zugticket können EU-Bürger bis zu 30 verschiedene europäische Länder bereisen. Der Interrail-Pass wurde 1972 speziell für Jugendliche entworfen und wird heute von mehr als 250.000 europäischen Reisenden jeder Altersklasse genutzt, um Europa zu erkunden.

Voraussetzungen für eine Bewerbung



Junge Menschen können sich zwischen dem 29. November und dem 11. Dezember auf einer Internetseite um die Tickets für 2019 bewerben. Voraussetzung ist, dass sie am 31. Dezember dieses Jahres 18 Jahre alt sind. Die Gewinner werden Mitte Januar benachrichtigt und können mit dem Ticket allein oder in Gruppen von bis zu fünf Personen im Zeitraum vom 15. April bis zum 31. Oktober für maximal 30 Tage durch Europa reisen.



Die EU-Kommission schlägt vor, für die Initiative in den kommenden Jahren 700 Millionen Euro bereitzustellen. Damit könnten 1,5 Million 18-Jährige zwischen 2021 und 2027 an dem Programm teilnehmen.