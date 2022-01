Unter dem Motto „New year eve 2022 for freedom“ [sic!] versammelten sich etwa 50 Menschen friedlich in Kirchberg.

Corona-Proteste

Etwa 50 Demonstranten vor der Philharmonie

Am Neujahrsabend hatte die Protestbewegung gegen die Corona-Maßnahmen zu einer „Neujahrsfeier“ vor der Philharmonie aufgerufen, aber nur wenige waren der Ankündigung gefolgt: Unter dem Motto „New year eve [sic!] 2022 for freedom“ versammelten sich etwa 50 Menschen friedlich in Kirchberg.

