Ettelbrück: Wie Hariko Jugend und Kunst zusammenbringt

An fünf Tagen die Woche wird es bald auch in Ettelbrück Kunst-Workshops für junge Menschen geben.

In ihrer Stadtvision 2030 hat sich Ettelbrück zum Ziel gesetzt, die kreativste Stadt im Norden des Landes zu werden. In dieses Konzept passt auch das Kunst- und Sozialprojekt Hariko des Roten Kreuzes, das demnächst seine Türen in Ettelbrück eröffnen wird.

Wer den dortigen Jacobysgaard-Parkplatz anfährt, der kann es nicht übersehen: Das große Graffiti, das an der Giebelseite des Hariko-Gebäudes vom Künstler Stick realisiert wurde ...