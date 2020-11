Wegen mehrerer Corona-Infektionen unter dem Lehrpersonal muss der Ettelbrücker Vorschulstandort an der Rue Dr. Klein bis voraussichtlich Mittwoch geschlossen bleiben.

Ettelbrück: Vorschulstandort wegen Corona-Fällen geschlossen

Wie Bürgermeister Jean-Paul Schaaf bestätigt, sei die Entscheidung am Wochenende getroffen worden. Da die Kinder aufgrund der Allerheiligenferien bereits am vorvergangenen Freitag zum letzten Mal potenziell mit den sieben betroffenen Lehrkräften in direktem Kontakt gewesen seien, sei die Quarantäne-Zeit bereits großenteils durchlaufen.

Diese müsse demnach nur noch bis einschließlich morgen Dienstag verlängert werden, ehe der Vorschulunterricht vor Ort - nach der Durchtestung der Kinder und bei ausreichendem Personal- oder Ersatzpersonalbestand - am Mittwoch prinzipiell wieder aufgenommen werden könne, so Schaaf.

Die Eltern seien umgehend über die Lage und die weiteren Maßnahmen in Kenntnis gesetzt worden. Das Gebäude an der Rue Dr. Klein beherbergt über 100 Kinder des Cycle 1 und ist einer von zwei Vorschulstandorten der Gemeinde Ettelbrück.

