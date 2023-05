Mobilität, Gesundheit, Bildung: Welche Themen beschäftigen die Lokalpolitik im Norden Luxemburgs? Lesen Sie hier die LW-Berichte zur Kommunalwahl.

Gemeindewahlen

Ettelbrück und der Norden: Was die Gemeinden im Ösling umtreibt

Wiltz, die „Boomtown“ im Norden

Kaum eine Gemeinde im Großherzogtum wird sich in der kommenden Legislaturperiode so stark verändern wie Wiltz. Derzeit zählt die Kommune 7.965 Bürger, davon knapp die Hälfte Ausländer. In naher Zukunft soll die 11.000-Einwohner-Grenze überschritten werden. Die Herausforderungen der Gemeindeverantwortlichen sind groß. Zum Artikel. (erschienen am 25.03.2023)

Parc Hosingen will endlich aufatmen

Flächenmäßig gehört die Fusionsgemeinde Parc Hosingen zu den größten des Landes. Seit 2011 ist die Bevölkerung von 3.116 Bürgern auf nunmehr 4.011 gestiegen. Die Herausforderungen, die kommunalen Infrastrukturen daran anzupassen und dem künftigen Wachstum der Gemeinde gerecht zu werden, sind groß. Mehr zum Thema. (04.04.2023)

Ettelbrück: Die Nordgemeinde verändert ihr Gesicht

In den vergangenen Jahren hat sich Ettelbrück, die Einkaufs-, Schul- und Sportstadt, aber auch der Hauptverkehrsknotenpunkt vor den Toren des Öslings, um einiges gewandelt. Welche Projekte sind in den nächsten Jahren in der Stadt geplant? Mehr im Artikel. (07.04.2023)

Diekirch und eine unendliche Geschichte

Einige wichtige Projekte konnten in den vergangenen Jahren in Diekirch realisiert werden. Seit April läuft der Bau des neuen Parkhauses am Bahnhof an. Für die Gemeindeverantwortlichen in Diekirch ist aber auch die Fusion mit den anderen vier Nordstadgemeinden Ettelbrück, Erpeldingen, Bettendorf und Schieren ein wichtiges Thema auf der Agenda nach den Wahlen. Weiterlesen. (17.04.2023)

Spannung in den Majorzgemeinden im Norden

Die Wahllisten stehen und damit steigt die Spannung, wer in den jeweiligen Gemeinden ans Ruder kommt. Im Norden bahnen sich gerade in den Majorzgemeinden einige Änderungen an. Zum Artikel. (28.04.2023)

Zwei Generationen zeigen ihre Sicht von Clerf

Der eine ist 21 Jahre alt, die andere 79. Jaime Arend (Biergerlëst Gemeng Cliärref) und Rita Jeanty (Déi Gréng) haben genaue Vorstellungen für die Zukunft von Clerf, jener Fusionsgemeinde, die sich aus den ehemaligen Kommunen Clerf, Heinerscheid und Munshausen zusammensetzt. Zum Artikel. (04.05.2023)

Redingen/Attert: Im Westen viel Neues

Auf völlig neues Terrain begibt sich die Gemeinde Redingen bei den kommenden Kommunalwahlen. Seit kurzem hat sie nämlich die 3.000-Einwohner-Marke überschritten, sodass hier zum ersten Mal nach dem Proporzsystem gewählt wird. Zum Artikel. (10.05.2023)

In Bettendorf ist künftig Mannschaftsgeist gefragt

Auch in der Gemeinde Bettendorf wird zum ersten Mal im Proporzsystem gewählt – und es kandidieren so viele Bürger wie noch nie bei Gemeinderatswahlen. Nach den Wahlen am 11. Juni wird es in der 3.000-Einwohner-Kommune auch einen neuen Bürgermeister geben. Mehr Infos. (23.05.2023)

Weitere Artikel über Gemeinden im Norden folgen in den kommenden Wochen. Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

