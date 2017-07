(NiM) - Heute erreichte uns die traurige Nachricht vom Tod des ehemaligen Ettelbrücker Bürgermeisters Pierre Kraus. Der CSV-Politiker verstarb bereits am 17. Juli im Alter von 86 Jahren im Ettelbrücker Seniorenheim „Centre Pontalize“.

Seine politische Karriere begann am 1. Januar 1970, als er gleich bei seiner ersten Kandidatur in den Ettelbrücker Gemeinderat gewählt wurde. Diesem gehörte er bis zum 4. Juni 2003 an.



Insgesamt war er zehn Jahre lang einfaches Gemeinderatsmitglied, 18 Jahre Schöffe und vier Jahre und neun Monate Bürgermeister. Am 16. Juni 2003 wurde dem gebürtigen Ettelbrücker der Titel des Ehrenbürgermeisters der Patton-Stadt verliehen. Wenige Wochen zuvor hatte er sich aus Altersgründen aus der Politik zurückgezogen.

Sein Nachfolger im Amt, Jean-Paul Schaaf, bezeichnet Pierre Kraus als einen belesenen, intelligenten und sehr kulturinteressierten Menschen, der stets sehr besonnen gehandelt habe. Er sei denn auch ein Vereinsmensch gewesen und immer nah an den Bürgern.