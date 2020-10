Ettelbrück: Neuer Glanz für jüdisches Erbe

Vor 150 Jahren wurde in Ettelbrück eine der ersten Synagogen des Landes errichtet. Nun soll sie restauriert und zu einer Stätte des Gedenkens und des kulturpädagogischen Austauschs werden.

Vor 150 Jahren wurde in Ettelbrück in einem festlichen Akt eine der ersten Synagogen des Landes ihrer Bestimmung übergeben. Der Ausdruck des Selbstbewusstseins und der Anerkennung einer einst blühenden jüdischen Gemeinde vor Ort. Heute ist das ehemalige Gotteshaus an der Rue de Warken eine der letzten sichtbaren Spuren des lokalen jüdischen Erbes, das infolge des Nazi-Terrors und des Holocaust einst gar gänzlich ausradiert werden sollte.

Dass das Andenken an das Leben und Wirken der jüdischen Mitbürger nicht verloren geht, das hat sich seit einigen Jahren die Vereinigung Al Synagog Ettelbréck auf die Fahnen geschrieben, die die ehemalige Synagoge künftig in Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung, dem israelitischen Konsistorium und dem nationalen Denkmalschutzamt restaurieren und zu einem Zentrum der Erinnerung und des kulturpädagogischen Austauschs machen will ...