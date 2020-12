Nachdem in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen ist, sind zahlreiche Einsatzkräfte in der Grand-Rue im Einsatz.

Ettelbrück: Löscheinsatz im Zentrum

(m.r.) - In der Grand-Rue in Ettelbrück musste die Feuerwehr am Dienstagnachmittag zu einem größeren Einsatz ausrücken. In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ist ein Feuer ausgebrochen. Die Meldung ging gegen 15.15 Uhr bei den Einsatzkräften ein. Derzeit bekämpfen die Rettungskräfte sowohl von innen als auch von außen mithilfe einer Drehleiter den Brand. Die Einwohner des Hauses wurden in Sicherheit gebracht. Es sind ersten Erkenntnissen zufolge keine Verletzten zu beklagen. Die Grand-Rue ist zeitweilig gesperrt.

Fast zeitgleich wurde den Einsatzkräften auch ein Feuer in der Hauptstadt gemeldet. Dort war in einem Keller eines Hauses in der Rue Gaston Diederich ein Brand ausgebrochen. Die Flammen konnten aber schnell gelöscht werden.

