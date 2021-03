Die alte Sauerbrücke hat ausgedient, nun wurde ihr modernes Pendant für den Verkehr freigegeben - zumindest teilweise.

Ettelbrück hat eine neue Brücke

Frank WEYRICH Die alte Sauerbrücke hat ausgedient, nun wurde ihr modernes Pendant für den Verkehr freigegeben - zumindest teilweise.

Seit Freitagmorgen ist zwischen Ettelbrück und Ingeldorf eine größere Änderung der Verkehrsführung in Kraft. Die neue Brücke über die Eisenbahnstrecke und die Sauer ist für den Verkehr geöffnet. Sie stellt die Verbindung zwischen dem Bahnhofsviertel und dem Kreisel am sogenannten „Erpeldinger Dreieck“ her.

3 Die neue Brücke ist breiter als ihr Vorgänger. Foto: Frank WEYRICH

um weitere Bilder zu sehen. Die neue Brücke ist breiter als ihr Vorgänger. Foto: Frank WEYRICH Noch bleiben einige Feinschliffarbeiten durchzuführen. Foto: Frank WEYRICH In eine Richtung ist der Neuabu nun aber schon befahrbar. Foto: Frank WEYRICH

Zunächst ist die Fahrspur in Richtung Ingeldorf befahrbar und am kommenden Montag geht dann auch die Richtungsfahrbahn nach Ettelbrück in Betrieb. Nur noch einige Detailarbeiten bleiben zu erledigen, vor allem an den beiden Enden, wo der Anschluss an das bestehende Straßennetz erfolgt.

Ettelbrück: Abschied von einem Wahrzeichen Die geschichtsträchtige Sauerbrücke, seit den 1950er-Jahren auch Pattonbrücke genannt, wird abgerissen. Ihr moderner Ersatz direkt daneben steht inzwischen bereit.

Das rund 280 Meter lange Bauwerk bietet eine breitere Fahrbahn als die bisherige Brücke. Mit deren Inbetriebnahme wird der Weg frei für den Abriss der bestehenden Brücke.

Während der Sperrung der Eisenbahnstrecke in den Osterferien hat ihr letztes Stündchen geschlagen.

Aus dieser neuen Situation ergibt sich eine andere direkte Folge: Die Arbeiten zur Verlagerung der Aral-Tankstelle von ihrem derzeitigen Standort auf die andere Seite der Brücke in die Nähe des Kreisels, können beginnen. Das wiederum ist eine Bedingung, um mit der Umgestaltung des nördlichen Teils des Bahnhofsviertels starten zu können.



