Ettelbrück: Ein Jahr der Unwägbarkeiten

Mit den Stimmen der CSV/LSAP-Mehrheit hat auch die Gemeinde Ettelbrück dieser Tage ihr Budget unter Dach und Fach gebracht. Über allen guten Plänen hängt wie ein Damoklesschwert aber wohl weiterhin die Corona-Pandemie.

Die gesunde Finanzlage der Gemeinde nutzen, um – mit Hilfe einer tragbaren Neuverschuldung – in allen Bereichen in die wesentlichen Prioritäten zu investieren und so die Attraktivität und die Lebensqualität vor Ort weiter zu festigen: So lautet die Strategie des CSV/LSAP-Schöffenrats in Ettelbrück im Hinblick auf das kommende Jahr.

Ein Jahr, das wohl noch auf absehbare Zeit von der Corona-Pandemie und ihren Folgen geprägt bleiben wird, wie Bürgermeister Jean-Paul Schaaf (CSV) dieser Tage im Zuge der Budgetdebatten meinte ...