Am Mittwochmittag kam es in einer Gaststätte in Ettelbrück zu einem Diebstahl. Die beiden Verdächtigen konnten inzwischen gestellt werden.

Ettelbrück

Diebe bedrohen Opfer in Gaststätte mit Schraubenzieher

Am Mittwochmittag kam es in einer Gaststätte in Ettelbrück zu einem Diebstahl. Die beiden Verdächtigen konnten inzwischen gestellt werden.

(SC) - Am Mittwoch ereignete sich gegen 12.45 Uhr in einem Lokal in der Rue Prince Henri in Ettelbrück ein Diebstahl unter Gewaltandrohung. Sowohl der Hauptverdächtige als auch sein mutmaßlicher Mittäter waren bereits vor der Tat als Gäste im Lokal, als einer der beiden seinem Opfer Bargeld stahl. Als das Opfer versuchte, die beiden an der Tat zu hindern, wurde es mit einem Schraubenzieher bedroht. Der mutmaßliche Dieb machte sich danach mit seiner Beute auf einem Roller davon. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Polizeispezialeinheit schlägt auf offener Straße zu Gegen 13.20 Uhr hat ein Sondereinsatzkommando am Mittwoch drei Männer in Petingen überwältigt. Hintergrund könnte ein Gewaltausbruch im Jahr 2020 sein.

Einer der zwei Verdächtigen konnte noch am Mittwochabend von der Polizei gestellt werden. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Diekirch festgenommen und wurde am Donnerstag dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Der mutmaßliche Mittäter konnte am Donnerstagmorgen nach weiterführenden Ermittlungen festgenommen werden. Auch er wird dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Am Donnerstagmorgen kam es in Bonneweg gegen 8.40 Uhr in der Rue des Gaulois ebenfalls zu einem Diebstahl. Zwei junge Männer überfielen eine Person und entrissen ihr unter Gewaltanwendung die Halskette und die Armbanduhr. Eine anschließende Fahndung lief in diesem Fall allerdings ins Leere. Es wurde Klage gegen Unbekannt erstellt und weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.