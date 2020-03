Auch die Stadt Ettelbrück ist nun gerüstet. In der Deichhalle ging am Mittwochnachmittag der neue Centre de soins avancés in Betrieb.

Ettelbrück: Centre de soins avancés öffnet seine Türen

Um bestmöglich auf die bevorstehende Akutphase der Corona-Krise vorbereitet zu sein, hatte das Gesundheitsministerium beschlossen, vier neue Infrastrukturen, sogenannte Centres de soins avancés, für die medizinische Versorgung zu schaffen.

Das erste öffnete seine Türen bereits am Montag in den Messehallen in Kirchberg und das zweite am Dienstag in der Rockhal in Belval. Am Mittwoch gegen 14 Uhr ging dann auch das neue Versorgungszentrum in der Ettelbrücker Deichhalle in Betrieb.

Das vierte Centre de soins avancés wird voraussichtlich am Donnerstag im Kulturzentrum in Grevenmacher öffnen. Die vier Zentren ersetzen bis auf Weiteres die Maisons médicales in Luxemburg-Stadt, Ettelbrück und Esch/Alzette.

