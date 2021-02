Ettelbrück: Abschied von der Tabakindustrie

60 Jahre lang prägte die Zigarettenfabrik Heintz van Landewyck den Eingang von Ettelbrück. Nun verschwindet sie - das Ende einer Ära.

Vor 205 Jahren gründete Michel Fixmer in Ettelbrück eine Tabakmanufaktur und legte damit den Grundstein einer florierenden Tabakindustrie in der aufstrebenden Ortschaft. Mit dem Abriss der Zigarettenfabrik Heintz van Landewyck in der Avenue des Alliés neigt sich diese Ära nun dem Ende zu.

Rückblick: Im 19 ...