Gemeinsam mit Eseln in die Oktave pilgern: Das Angebot hat nicht nur bei Gläubigen, sondern auch bei Eselfreunden und Kindern großen Erfolg.

Oktave

Eseleien in der Oktave

Gemeinsam mit Eseln in die Oktave pilgern: Das Angebot hat nicht nur bei Gläubigen, sondern auch bei Eselfreunden und Kindern großen Erfolg.

Am Morgen des zweiten Oktavsonntags lassen sich Esel in der Stadt beobachten. Gemeinsam mit einer Gruppe von Menschen wandern sie durch die Straßen. Ihr Ziel: die Kathedrale. Zusammen mit der Predigerin Renée Schmit startet die Gruppe vom Parc Laval. „Ein Esel ist einer der besten Gefährten der Menschen auf einer Reise“, sagt Mailliet Janine, die Präsidentin der Eselfreunde in Luxemburg. Begleitet von Musik, Gebeten und Bibelgeschichten wandern Esel gemeinsam mit Eselliebhabern.

Janine Mailliet, Präsidentin der Ieselsfrënn Lëtzebuerg. Foto: Alain Piron

Ein symbolträchtiger Begleiter

Zuerst lässt sich die Oktave und eine Eselswallfahrt nur schwer miteinander verbinden. Die Frage steht im Raum, warum gerade eine Eselswallfahrt? Für Mailliet Janine ist dies jedoch einfach zu beantworten: „Der Esel trägt eine Symbolik in der Bibel. Ich habe einmal gelesen, dass der Esel 127 Mal in der Bibel vorkommen soll.“

Auch für den Erzbischof Jean-Claude Kardinal Hollerich, der die Eselsbande bei der Kathedrale empfängt, ist der Zusammenhang ganz deutlich: „Jesus ist auf einem Esel in Jerusalem eingezogen.“ Der Esel ist also aus dem Christentum nicht wegzudenken. Mailliet Janine fährt in ihrer Erklärung fort: „Bereits vor langer Zeit sind die Menschen mit Eseln gepilgert. Sie waren schon immer Begleiter auf Pilgerreisen. Sie sind gute Weggefährten wie auch gute Lasttiere.“ Die Wallfahrt ist wie eine Zeitreise: Es gibt dem Menschen ein Bild von einer Pilgerreise aus frühen Zeiten.

Die Stadt ist für Esel kein einfaches Pflaster

Die Idee für eine Wallfahrt zur Oktave hatte Mailliet Janine schon vor einiger Zeit. Bereits seit mehreren Jahren pilgern die Eselsfreunde den luxemburgischen Teil des Jakobswegs entlang. „Irgendwann habe ich mir gedacht, warum sollten wir dann nicht auch in die Oktave pilgern?“, beschreibt die Präsidentin die Entstehungsgeschichte. Lange wurde darüber nachgedacht, wie dies umgesetzt werden soll. Schließlich muss es für Esel machbar sein. Erfahrene Eselfreunde müssen auf jeden Fall mit von der Partie sein. Vor allem bei einem Wanderweg in der Stadt müssen die Begleiter aufpassen, welche Pflanzen die Esel essen dürfen oder nicht. Giftige Blumen werden in den Städten nämlich gerne als Zierpflanzen verwendet.

Es stellte sich ebenfalls die Frage, wie das bei den Kirchenvertretern ankommen würde. Doch letztes Jahr war es dann endlich so weit: Die erste Eselswallfahrt wurde umgesetzt. „Wir wurden überall mit Freuden empfangen. Wir hatten damit einen so großen Erfolg, dass wir uns einfach entschieden, haben es weiterzuführen.“, so Janine.

Wir wurden überall mit Freuden empfangen. Mailliet Janine, Präsidentin der Eselfreunde

Dieses Jahr begeistern die Esel wieder die Stadtbewohner. Nicht nur die Touristen staunen nicht schlecht, als eine Horde Esel durch die Straßen marschiert. In jeder Straße gehen Türen auf, und die Bewohner stürmen heraus, um ein Foto zu machen. Jeder will einen Blick auf die flauschigen Tiere erhaschen. Auch bei den Teilnehmenden ziehen die Esel die meiste Aufmerksamkeit auf sich. Für die Teilnehmenden könnte es einfacher nicht sein: Eine Anmeldung an der Wallfahrt ist nicht notwendig. Eine spontane Teilnahme ist also willkommen. Unter den Teilnehmenden lassen sich nicht nur Gläubige finden, sondern ebenfalls Eselsfreunde, die wieder die Verbindung mit dem Glauben suchen.

Neben Einheimischen nehmen auch Ausländer teil, die in Luxemburg einen Kontakt mit Menschen und dem Glauben finden wollen. Es ist eine etwas andere Art, den Menschen den Glauben wieder näherzubringen. Mit gemeinsam gesungenen Liedern und vorgetragenen Bibeltexten, die sich natürlich auf Esel beziehen, werden Esel und Glauben miteinander vereint. Auch die Menschen sollen bei diesem Event wieder ein wenig zueinanderfinden. Neue Kontakte können geknüpft werden. Der Esel erleichtert den sozialen Gedanken dieser Wallfahrt.



Die Kinder haben ihren Spaß auf dem Eselsrücken. Foto: Alain Piron

Der Esel ist nicht störrisch, nur vorsichtig

Warum ist der Esel eigentlich ein so guter Gefährte? Das Klischee des störrischen Esels tut ihm unrecht. „Im Gegensatz zu den Pferden sind die Esel keine Fluchttiere. Sie wägen bei jedem Schritt die Gefahren ab und entscheiden sich nur das zu tun, was sie nach ihren Überlegungen nicht in Gefahr bringt. So kommt es manchmal rüber, als wären die Esel stur. Jedoch sind sie das gar nicht. Sie sind nur scheue Tiere“, erklärt Léini, die gerade die Zügel von Jamaika in den Händen hält. Jamaika, die gelassen am Gras knabbert, trägt sogar einen Reitsattel auf dem Rücken.

Während der ganzen Wallfahrt finden entweder Léini, die neben der Schule regelmäßig auf der Ferme pédagogique „Om Béchel“ aushilft, oder andere Kinder auf dem Rücken von Jamaika Platz. Nebenbei dürfen die Kinder auf verschiedenen kleineren Eseln reiten. Die Esel verhalten sich dabei ganz ruhig und scheinen die ganze Aufmerksamkeit schon fast zu genießen. Mit Gras und viel Streicheleinheiten werden die 13 Esel gut belohnt.

In Begleitung eines Esels sind die Menschen gesprächsfreundlicher. Ein Gesprächsthema lässt sich dann immer finden. Mailliet Janine, Präsidentin der Eselfreunde

Die Präsidentin der Eselfreunde reist gerne mit diesen Tieren: „Sie sind ruhig und nicht so zappelig wie Pferde. Sie öffnen einem aber auch viele Türen auf einer Reise. In Begleitung eines Esels sind die Menschen gesprächsfreundlicher. Ein Gesprächsthema lässt sich dann immer finden.“ Sie selbst hat bereits einige Reisen mit Eseln hinter sich und würde sie immer wieder als Begleiter wählen. Auf dem Pilgerweg zeigt sich auch, warum: Mit einer gewissen Gelassenheit schreiten die Esel durch die Menschenmassen, die sich vor der Kathedrale versammelt hat. Wenig beeindruckt von den Autos, marschieren sie weiter in Richtung Ziel.

Beliebtes Tier in Luxemburg

Die Eselfreunde gibt es bereits seit 2001. Seitdem vertreten sie die Interessen der Esel in Luxemburg. Sie helfen, ein Tier zu vermitteln und bieten Hilfe denen an, die sich um einen Esel kümmern. So organisieren die Eselsfreunde regelmäßige Wanderungen und sind auf der Foire agricole präsent. Die Ferme pédagoique „Om Béchel“ kommt dabei ins Spiel. Auf der Wallfahrt ist die Ferme pédagogique ebenfalls vertreten. Neben den Eseln der Einrichtung nehmen Privatleute mit ihren Hauseseln teil.

Bei den Tieren ist alles vertreten: groß uns klein. Michèle Reiles, die sich bei den Eselfreunden engagiert, erklärt den Grund für der Größenunterschied: „Das sind alles andere Mischungen von Tierrassen. In Luxemburg lässt sich kein reinrassiger Esel mehr finden, weil sie so oft miteinander gekreuzt wurden. So kommt es, dass es so viele Unterschiede im Aussehen der Esel gibt. Wir bezeichnen sie deswegen als Hausesel.“

Erzbischof begrüßt die Pilger an der Kathedrale

Doch nicht nur unterwegs scheinen die Esel die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, Erzbischof Hollerich ist ebenfalls begeistert von den flauschigen Ohren. Am Ende des Pilgerwegs werden die Esel wie auch die Pilger vom Kardinal empfangen. Gemeinsam mit der Predigerin Renée Schmit spricht er ein Gebet und gibt auch eine Bibelgeschichte zum Besten.

Nachdem die Esel neben der Krypta auf einem großen eingezäunten Fleck Gras Platz gefunden haben, segnet der Erzbischof die Vierbeiner. Während sie genüsslich ihr Gras genießen, wird in der Krypta eine Messe mit dem Weihbischof abgehalten. So findet nicht nur für die Esel, sondern auch für die Pilger die kleine Wallfahrt einen schönen Abschluss.

