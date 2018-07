Sechs Freisprüche, eine Aussetzung des Urteils und ansonsten vorrangig Bewährungsstrafen: So lauteten gestern die zwölf Urteile der Kriminalkammer im Prozess um eine brutale Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen im Februar 2012.

Eschsider-Prozess: Richter lassen Milde walten

Sechs Freisprüche, eine Aussetzung des Urteils und ansonsten vorrangig Bewährungsstrafen: So lauteten gestern die zwölf Urteile der Kriminalkammer im Prozess um eine blutige, zweistündige Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen mit kapverdischem Hintergrund im Februar 2012.



Es ist ein bemerkenswert mildes Urteil in einem Prozess, in dem es auch darum ging, dass in jener Nacht drei Mal versucht worden war, Menschen zu töten. Der Grund für die Milde der Richter dürfte dabei liegen, dass seit der Tatnacht mittlerweile sechs Jahre vergangen sind und die Angeklagten somit in ihrem Recht auf einen Prozess in einer angemessenen Frist beschnitten wurden.



Das höchste Strafmaß erging gegen einen Mann, der derzeit in einer anderen Angelegenheit in der Schweiz inhaftiert ist, und der einem Kontrahenten vier Mal mit dem Messer in den Rücken stach. Er wurde zu 18 Monaten Haft verurteilt, davon sechs auf Bewährung. Die Staatsanwaltschaft hatte gegen ihn eine Haftstrafe von zehn Jahren gefordert.



Zu zwölf Monaten ohne Strafaufschub wurde ein Mann in Abwesenheit verurteilt, der mit einem Hochspannungskabel auf seinen Gegner einschlug. Da er dem Prozess fernblieb, steht ihm aber die Möglichkeit zu, Opposition einzulegen und eine Neuverhandlung zu beanspruchen.



Drei Angeklagte, die sich durch besondere Brutalität ausgezeichnet hatten, wurden zu zwölf, neun und sechs Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt. Bevor die Richter das Strafmaß verkündeten, hatten sie im Übrigen noch einen anderen Prozess um einen Messerangriff abgeschlossen, in dem zwei der in diesem Prozess freigesprochenen Angeklagten, ebenfalls beschuldigt werden.