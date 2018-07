Eschsider-Prozess: Richter lassen Milde walten

Sechs Freisprüche, eine Aussetzung des Urteils und ansonsten vorrangig Bewährungsstrafen: So lauteten gestern die zwölf Urteile der Kriminalkammer im Prozess um eine brutale Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen im Februar 2012.

Sechs Freisprüche, eine Aussetzung des Urteils und ansonsten vorrangig Bewährungsstrafen: So lauteten gestern die zwölf Urteile der Kriminalkammer im Prozess um eine blutige, zweistündige Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen mit kapverdischem Hintergrund im Februar 2012.



Es ist ein bemerkenswert mildes Urteil in einem Prozess, in dem es auch darum ging, dass in jener Nacht drei Mal versucht worden war, Menschen zu töten ...