Escher Zerreißprobe

Das Turmprojekt stellt die neue Mehrheit in Esch vor einem Bewährungstest.

Smartphones hin oder her, in den vergangenen Tagen sind die Drähte in Esch heiß gelaufen. Innerhalb der Escher CSV-Fraktion gibt es unterschiedliche Ansichten zum Escher 70 Meter Turmprojekt. Demnach herrscht in der Escher CSV Diskussionsbedarf. Aber auch innerhalb der Koalitionsparteien.

So wird die Abstimmung über das Turmprojekt, wenn sie denn am Freitag stattfindet, zur ersten großen Zerreißprobe für die Dreierkoalition in Esch.

Daraus zu schließen, dass sie am Ende sei, wäre sicher voreilig ...