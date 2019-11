Escher Weihnachtsmarkt ist eröffnet

Heißer Glühwein gibt es bereits in Esch/Alzette. Dort wurde der Weihnachtsmarkt am Freitagabend offiziell eröffnet.

Luc EWEN Heißer Glühwein gibt es bereits in Esch/Alzette. Dort wurde der Weihnachtsmarkt am Freitagabend offiziell eröffnet.

Am Freitag wurde der Weihnachtsmarkt offiziell im Beisein zahlreicher Ehrengäste feierlich eröffnet. Sei es beim Genuss einer Tasse Glühwein oder eines Gromperekichelchen, der Besuch auf dem Rathausplatz lohnt sich bis zum 22. Dezember für alle, die bereits jetzt vorweihnachtliche Stimmung tanken möchten.

Der Weihnachtsmarkt mit seinen 33 Ständen ist täglich von 12 bis 20 Uhr geöffnet.

Sankt-Nikolaus-Umzug am 1. Dezember

Ein Highlight im Rahmenprogramm ist der traditionelle Sankt-Nikolaus-Umzug am 1. Dezember. Der startet um 14.15 Uhr bei der Schule an der Rue Bausch und führt durch die Brillstraße, via die Rue de l'Alzette bis zum Weihnachtsmarkt.

Erwähnt sei auch, dass an den Sonntagen des 15., 22. und 29. Dezember in Esch die Geschäfte geöffnet haben und dann festliche Straßenanimationen unter dem Motto „L'Avent des merveilles“ geboten wird.