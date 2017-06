(L.E.) - Gleich drei neue Frechdachse – oder korrekter gesagt; junge Murmeltiere tummeln sich seit kurzem im Freigehege des „Escher Déirepark“. Seit 2015 lebt die bis dato fünfköpfige Murmeltierfamilie im Tierpark auf dem „Gaalgebierg“. Nun hat es zum ersten Mal mit dem Nachwuchs geklappt.



Wer den Neuzugang sehen will, der kann jederzeit den „Escher Déirepark“ besuchen. Es gibt keine Öffnungszeiten, da der Park zu jeder Tageszeit frei und kostenlos zugänglich ist. Kostenloses Tierfutter ist in der Gaststätte am Campingplatz erhältlich. Besucher werden gebeten keine anderen Speisen zu verfüttern.