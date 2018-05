Das neue koordinierte Verkehrsreglement wurde am Freitag einstimmig im Escher Gemeinderat angenommen. Somit dürfte die Rechtsunsicherheit bald verschwunden sein.

Escher Strafzettel werden wieder konform

Luc EWEN Wenn LW-Artikel mit dem Titel "Ärger um Escher Strafzettel", statt Parktickets in den Windschutzscheiben geparkter Autos liegen, dann kann auch schon mal ein Ordnungsbeamter nervös werden.

Am Freitagmorgen hat sich der Escher Gemeinderat mit der Frage beschäftigt, wie es um das lokale Verkehrsreglement bestellt ist.

In der Woche zuvor war es im Gemeinderat zum Eklat gekommen, als der Präsident der kommunalen Verkehrskommission und Gemeinderat Tom Bleyer (CSV) öffentlich darstellte, dass viele Verkehrsverordnungen des vorigen LSAP-Déi Gréng Schöffenrates auf Dringlichkeitsverordnungen beruhten. Diese dürfen in der Regel nur bei Veranstaltungen oder Baustellen angewendet werden.



Der vorige Verkehrsschöffe Henri Hinterscheid (LSAP) hatte so offenbar eine Reaktion des zuständigen Ministeriums auf den Umstand umgangen, dass kein koordinierter Text der Verkehrsverordnung der Stadt Esch vorlag. Die staatliche Behörde hatte verkündet, keine Verkehrsverordnungen mehr zu validieren, bis dieses "règlement de circulation coordonné" vorliegen würde.

Daraufhin hatte sich die Frage gestellt, ob in Esch ausgestellte Strafzettel überhaupt gültig seien.



Automatische Narrenfreiheit bestand zu keinem Zeitpunkt



Im Gespräch mit dem LW stellt Jurist und DP-Schöffe Pim Knaff klar: Dass eine neuere Verordnung nicht validiert, also auch nicht veröffentlicht und damit nicht rechtskräftig geworden sei, bedeute nicht, dass es einen rechtsfreien Raum gäbe. Die vorige Regelung sei in solch einem Fall anzuwenden. Als Beispiel nennt er das Anpassen der zu zahlenden Strafen. Wenn der zu zahlende Betrag erhöht oder gesenkt worden sei und ein Bürger sich beschwere weil die entsprechende Verordnung nichts rechtskräftig sei, so bleibe noch immer der Betrag zu zahlen, der im vorigen Reglement festgelegt worden war.

In der Sitzung vom Freitag morgen wurde das neue Règlement de circulation coordonné nun einstimmig angenommen.

Sobald der Text von der staatlichen Oberbehörde validiert worden ist, ist auch die Rechtsunsicherheit um das Verkehrsreglement behoben.



Das LW wird in seiner Ausgabe vom 5. Mai ausführlich auf die Escher Ratssitzung eingehen.







